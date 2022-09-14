Milli Atlet Nagihan Karadere klipte oynadı

İSTANBUL Milli Atlet Nagihan Karadere, genç popçu Mehmet Can'ın üçüncü teklisi olarak yayınlayacağı 'Nefesimiz Kesilir' adlı klibinde oynadı.

Beykoz Kundura platosunda Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen Mehmet Can'ın üçüncü teklisi 'Nefesimiz Kesilir' modern ve güçlü alt yapısı ile yılın hitlerinden olmaya aday şarkının, Sözü Müziği Mehmet Can'a, Aranjesi Emre Çalışkan ait. Şarkı Reggaeton türünde Eylül sonu gibi tüm dijital marketlerde yerini alacak. Mehmet Can'ın üçüncü teklisinin müzik klibinde ona başrol olarak milli atlet Nagihan Karadere eşlik etti. Üçüncü teklisini çıkartan Mehmet Can "Yaklaşık 2 yıldır profesyonel olarak müzikle ilgileniyorum. Önceden büyük çalışmalarım olmuştu. Şimdi bu üçüncü çalışmam, şarkımın adı 'Nefesim Kesilir' Erkan Nas'ın yönetmenliğinde Beykoz Kundura fabrikasında çekiyoruz. Yanımızda Nagihan Karadere ile çok güzel bir klip ortaya çıkacak, müzikseverler bunu mutlaka beklemeli çok kısa zamanda harika bir şey ortaya çıkacak. 'Nefesim Kesilir' adlı eserim en kısa zamanda tüm dijital marketlerde olacak" dedi.

Milli Atlet Nagihan Karadere ise, "Mehmet Can benim arkadaşım, dostum ve çok başarılı ve yetenekli, kendisi çok çalışkan ve titiz bu projede olmaktan son derece mutluluk ve gurur duyuyorum. Kendisi gerçekten bana çok güzel bir teklifle geldi. Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi. 'Nefesim Kesilir' gerçekten nefes kesen bir çalışma oldu. Böyle güzel bir projede olmaktan mutluluk duyuyorum. Her zaman yanındayım ve heyecanla sonucu bekliyorum. Başka proje teklifleri var açıkçası dizi ve film teklifleri var. Film benim için daha önde dizi benim için ikinci planda, çünkü dizi daha yorucu ve stresli diyebilirim. Yakın zamanda bir film olacak ama öncelikle ilk tercihimi Mehmet Can'dan yana kullanmak istedim. Çünkü hem çok eğlenceli hem alışılmışın dışında sıra dışı şarkısı çok ses getirecek. Umarım yolu açık olur kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.