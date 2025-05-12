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Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones ayrılığın eşinde

Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones ayrılığın eşinde
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Hollywood'un ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones'un evliliğinde kriz olduğu iddia edildi. Zeta-Jones'un artık eşinden uzak durduğu, çiftin ayrı hayatlar yaşadığı ve Bermuda'daki malikânelerine uğramadığı belirtiliyor. Ayrılığın sessizce gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Hollywood'un gözde çiftlerinden Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones'un evliliklerinde ciddi bir kriz yaşandığı iddia ediliyor. RadarOnline.com'un özel haberine göre, çift bir süredir ayrı hayatlar yaşıyor ve Zeta-Jones bu süreçte oldukça keyifli günler geçiriyor.

"İLİŞKİLERİ OLUMSUZ SEYREDİYOR"

İddiaya göre 80 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Michael Douglas, çoğunlukla evde zaman geçirirken, 55 yaşındaki eşi Catherine Zeta-Jones dünya çapında seyahat ediyor. 2000 yılında evlenen çiftin arasındaki 25 yaş farkı o dönem fazla önemsenmese de, kaynaklar bu farkın yıllar içinde ilişkilerine olumsuz yansımaya başladığını belirtiyor. Çifte yakın kaynaklar, Zeta-Jones'un artık Douglas ile evde vakit geçirmek istemediğini ve bu durumun çevrelerinde endişeye neden olduğunu ifade ediyor. İsmi açıklanmayan bir kaynak, "Catherine, Michael olmadan hayatının en iyi dönemini yaşıyor. Oysa Michael, ona giderek daha fazla bağlanmış durumda ve yanında olmasını çok önemsiyor" şeklinde konuştu.

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEMDE

Ayrıca, çiftin uzun süredir Bermuda'daki 10,75 milyon dolarlık lüks malikânelerine uğramadıkları da iddialar arasında. Bu durum, "ayrı yaşam" söylentilerini daha da kuvvetlendiriyor. Aynı kaynak, "Artık ayrı hayatlar yaşıyorlar" dedi.

Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones ayrılığın eşinde

Öte yandan, kulislerde Douglas ile Zeta-Jones'un ilişkilerini göz önüne taşımadan, sessiz sedasız ayrılmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Çiftin bu süreçte bazı emlak yatırımlarını da dikkat çekmeden satışa çıkardığı konuşuluyor. Henüz taraflardan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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