MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'un anısına konser

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur 8 Temmuz 2023'te yaşamını yitirmiş, Mazhar Alanson ve Fuat Güner can dostlarının ölümünün ardından ilk kez 16 Mart'ta Bostancı'da konser vermişti.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan'ın 'MF' adıyla sahneye çıkan ikiliye "Biraz durun" diyerek tepki gösterdiği öne sürülmüştü.

"ÖZKAN'IN YOKLUĞU BİZİ HALA ZORLUYOR"

Uzun yıllar birlikte sahnelerde yer aldığı Özkan Uğur hakkında konuşan sanatçı, "Gün içerisinde Özkan'ı kaç kere hatırladığımı tahmin edemezsiniz. Geçmedi, geçmeyecek de. Özkan çok neşeli, bülbül gibi bir insandı. Acısı hala taze. Yokluğu eksikliği hala bizi zorluyor" diyerek, vefat eden yakın dostunu da andı.

"KONSERİ ÖZKAN'I ANMAK İÇİN YAPTIK"

Aysun Hanım'ın çok konuşulan açıklaması hatırlatılan Mazhar Alanson, "Aysun Hanım 'Ben öyle söylemedim' dedi. Erken vermedik konseri aslında. Özkan'ı da anmak amacıyla yaptık. Aysun Hanım'ın kendisiyle de görüştük, böyle bir cümle kurmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.