Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular

İhlas Haber Ajansı - Fatih Ünlü - Magazin
 - Güncelleme:

Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular Safranbolu'da özel bir okulun mezuniyet töreninde öğrenciler ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in şarkıları ile stres attı.

Mezuniyet töreninde Ece Seçkin ile coştular

KARABÜK - Safranbolu'da özel bir okulun mezuniyet töreninde öğrenciler ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in şarkıları ile stres attı.

Sahnede öğrencilerin fotoğraf isteklerini kırmayan Seçkin, sevilen şarkıları ile öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

Düzenlenen mezuniyet törenine Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Karabük Türkiye İş Kurumu Müdürü Mustafa Çalış, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özdemir, okulun kurucusu ve yöneticisi Salih Aydın, öğretmenler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik mezun olan öğrencilerin belge takdimleri ile devam etti. Ardından okulun kurucusu ve yöneticisi Salih Aydın, Karabük'te eğitim ve öğretimde hep ileriyi hedefleyerek çalıştıklarını belirterek, mezun olan öğrencilere mezuniyet sonrası yaşamları için başarılar diledi.

Mezun olan sınıflar büyük bir coşkuyla kep atarken veliler de onların heyecanına ortak oldu. Kep atılmasının ardından öğrenciler ve öğretmenler oyun havası oynadılar ve halay çektiler.

Mezuniyet töreninin ardından sahneye Karabüklü şarkıcı Yalçın Erdem çıktı. Erdem, yeni parçası "Güle Güle"yi seslendirdi. Erdem'in ardından sahneye ünlü şarkıcı Ece Seçkin çıktı. Öğrenciler ile sohbet de eden Seçkin minik hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini kırmadı. Öğrenciler ve veliler Seçkin'in şarkıları ile doyasıya eğlendi.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ünlü - Magazin

Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title