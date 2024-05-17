Metroya da askılıyla binmesinler diyen Tuğba Ekinci, sahneye jartiyerle çıktı

"O Şimdi Asker" şarkısıyla hafızalarımıza kazınan Tuğba Ekinci, hemcinslerine yaptığı yorumlarla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Ekinci bu sefer de sahne tarzıyla çok konuşuluyor.

HEMCİNSLERİNE SATAŞMADAN DURAMIYOR

Ünlü şarkıcı hemcinslerine yaptığı skandal yorumlarla magazin gündemini bir hayli sarsmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Sıla ve Ahmet Kural davası hakkında, "Dayak yemek istemeyen kadın dayak yemez" daha sonra Bilal Hancı ve Esin Çepni olayında, "İki üç senede bir kadın değiştirecek belki ne var bunda?" açıklamalarıyla hemcinslerini kızdırmıştı.

"METROYA DA ASKILIYLA BİNMESİNLER"

Ünlü şarkıcı konuk olduğu 2. Sayfa programında genç kızların giyimini de 'Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenlerle binmesinler. Ben bu yaşta öyle binmiyorum, yürümüyorum. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda, metroda mini etek, askılı giyinilmez." sözleriyle eleştirilmiş ve tepki çekmişti.

BU SEFER HEDEF KENDİSİ OLDU

Her fırsatta kadınları hedef alan ünlü şarkıcı bu seferde kendini hedef gösterdi. Sahneye jartiyerle çıkan Ekinci, görenleri şaşkına çevirdi. Ekincinin söyledikleri ve yaptığıyla birbirinin tutmaması bu ne tezatlık? dedirtti.