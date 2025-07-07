Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok

Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok
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Gezi Parkı davasında ilk kez hakim karşısına çıkan menajer Ayşe Barım, tüm suçlamaları reddetti. Gözyaşları içinde yaptığı savunmada cezaevindeki sağlık sorunlarını anlatan Barım, "Her tarafım mosmor, yaşam hakkımı geri istiyorum" dedi. Tanık olarak dinlenen oyuncular Şebnem Sönmez ve Metin Yıldız, Barım'ın Gezi'ye katılımda yönlendirici bir rolü olmadığını vurguladı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, ilk kez İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Hakkında "cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen Barım, duruşmada yaptığı duygusal savunmasında tüm suçlamaları reddetti.

Gözyaşları içinde konuşan Barım, "Kimseyi yönlendirmedim. Ben onların patronu değilim, menajeriyim. Her gün oyuncularımla görüşürüm, bu görevimin bir parçası. Ben onların orada olduğunu görünce gittim. Tıpkı 15 Temmuz mitingi ya da 6 Şubat depremi gibi bir duruşla oradaydım," ifadelerini kullandı. Barım, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarını da dile getirerek, "Kalbimde altı ayrı rahatsızlık, beyin anevrizmam var. Her tarafım mosmor. Lütfen izin verin, ben sadece sağlıklı yaşamak istiyorum. Yaşam hakkımı geri istiyorum," dedi. Sanık, ameliyat öncesi tetkiklerin yapılmasına izin verilmediğini ve koşulların sağlığı için tehlikeli olduğunu belirtti.

TANIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanatçılar, Barım'ın aleyhindeki suçlamalara karşı destek beyanlarında bulundu.

Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok

Oyuncu Şebnem Sönmez, "Gezi Parkı'na katılmamda Ayşe Barım'ın hiçbir katkısı yoktur" derken, oyuncu Metin Yıldız ise "Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok

Duruşmayı izlemek üzere Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola gibi ünlü isimler de adliyeye geldi. Mahkeme, savunma ve tanık beyanlarının ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

devlet herzaman 18 yaşındadır yapılanları asla unutmaz gün gelir alırlar adamı.

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