Metin Akpınar, İyi Oyuncuları Değerlendirdi

Metin Akpınar, Işık'ın 'Oyunculuğuyla çok iyi dediğiniz kişiler?' sorusuna dikkat çeken bir yorumda bulundu. Akpınar, Halit Ergenç ve Burcu Biricik'i en iyi oyuncular olarak değerlendirdi.

Metin Akpınar, Işık'ın 'Oyunculuğuyla çok iyi dediğiniz kişiler?' sorusuna dikkat çeken bir yorumda bulundu.

"İyi oyuncularımız var bizim. Yani bizim kuşaktan sonra gelen iyi oyuncularımız var. Zaten onlar hemen belirir" ifadesini kullanan Akpınar, sadece iki isim söyledi.

'İYİ AKTÖR KEDİ YAVRUSU GİBİDİR'

Akpınar, "Rahmetli Münir (Özkul) abinin çok güzel bir tanımlaması vardır. 'İyi aktör kedi yavrusu gibidir, gözü kapalıyken doğru yolu bulur' derdi" yorumunda bulunduktan sonra en iyi erkek aktör olarak Halit Ergenç'i işaret etti.

Akpınar konuşmasının devamında; "Halit (Ergenç) mesela çok iyi oyuncu. Hem iyi yetişti hem doğru yetişti. Şarkı da söyleyebiliyor. Çok zor rollere de girip oynayabiliyor. 'Sultan Süleyman' (Muhteşem Yüzyıl) çok kolay altından kalkılabilecek karakter değildi" dedi.

'İYİ OYUNCU HEMEN BELİRİR'

Usta oyuncu, Işık'ın 'Peki kadın?' sorusuna ise Burcu Biricik'i söyleyerek, "Çok kumaşı olan bir oyuncu. Her role girebiliyor ve hepsinden de sağlam çıkıyor. Benim için en iyi oyunculardan biri" dedi.