Metin Akpınar'a yeni şok! Kızı, ünlü ismin ağabeyi olduğunu iddia etti

Türk sinemasının efsane isimlerinden Metin Akpınar, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıllarda, kendisinin kızı olduğunu öne süren Duygu Nebioğlu'nun açtığı dava sonuçlanmış, DNA testiyle bu iddia resmiyet kazanmıştı. Mahkeme, Nebioğlu'nun Akpınar'ın biyolojik kızı olduğuna hükmetmişti.

1 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, yaptığı bir açıklamada Metin Akpınar'ın yalnızca kızı olmadığını, "Metin" adında bir erkek çocuğunun da var olduğunu öne sürdü. Bu açıklama üzerine Akpınar, Akay'a karşı 1 TL'lik manevi tazminat davası açtı.

"AĞABEYİMİ BULDUM" PAYLAŞIMI

Dava süreci devam ederken Duygu Nebioğlu, sosyal medyada dikkat çeken yeni bir açıklamada bulundu. Nebioğlu, 'ağabeyini bulduğunu' duyurarak, bu kişinin Onur Akay olduğunu iddia etti. Nebioğlu'nun bu çıkışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞME

İkilinin iddiaları, gazeteci Pelin Çini'nin sunduğu bir canlı yayında karşı karşıya gelmelerine neden oldu. Programda Onur Akay, Nebioğlu'nun öz kardeşi olmadığını açıkça dile getirerek, "Ben Metin Akpınar'ın oğlu değilim. Gerekirse DNA testi de yaptırırım" dedi. Duygu Nebioğlu ise iddialarının arkasında durdu.

SOSYAL MEDYADA BENZERLİK TARTIŞMASI

Yaşanan bu gelişmeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kullanıcılar, Onur Akay ile Metin Akpınar arasındaki fiziksel benzerlikleri tartışmaya açarken, Akay'ın annesinin de ünlü sanatçı Müşerref Akay olduğu yönündeki söylentiler gündeme geldi. Bu iddia da henüz netlik kazanmış değil.