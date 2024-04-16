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Metin Akpınar'ın kızı "Ablamın babası ünlü bir gazeteci" dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi

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Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın yıllar önce evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, verdiği son röportajda "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" diyerek magazin camiasında bomba etkisi yarattı. Nebioğlu'nun ablasının babasının ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğu ve davanın devam ettiği ortaya çıktı. İddiaların odağındaki Dündar'dan cevap geldi.

"ABLAM DA BENİMLE AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR"

Sabah'a röportaj veren Duygu Nebioğlu, Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim "Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" dedi. Nebioğlu'nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı.

Metin Akpınar'ın kızı 'Ablamın babası ünlü bir gazeteci' dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi

UĞUR DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA: ADLİ TIP KURUMU BİYOLOJİK BABALIK İDDİASINI REDDETTİ

Hakkındaki iddianın ardından sabaha karşı X hesabından bir açıklama yapan Uğur Dündar, davanın devam ettiğini ve gizlilik kararı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son söze söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar'ın kızı 'Ablamın babası ünlü bir gazeteci' dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi

Metin Akpınar'ın kızı 'Ablamın babası ünlü bir gazeteci' dedi, Uğur Dündar'dan cevap geldi

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Adli Tıp Kurumu Duygu Nebioğlu Metin Akpınar Uğur Dündar 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Melik Tahs:

Sadece ünlü vericisi bir anne ortalığı duman etmiş. :)))

11
0
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Ferhat Çkmk:

annede karabük üniyi geçti

4
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