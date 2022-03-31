Mete Horozoğlu'nun Son Hali Şaşırttı!

Sakallarını uzatıp, saçlarını ördüden Mete Horozoğlu yeni halini sevenleriyle paylaştı. Horozoğlu'nun bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Arif Hür, geçtiğimiz haftalarda 'Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Hür, "Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu'nun oyunculuğu bıraktığı yönünde bir bilgi kulağıma geldi. Horozoğlu, bundan böyle genç oyuncu adaylarının mesleki yönden gelişimlerine destek olacakmış" dedi.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısının tamamı:

"Bir dönem rol aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerle adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu, yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak kalmış durumda. Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu, uzun süredir ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

'OYUNCULUĞU BIRAKTI' İDDİASI

Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu'nun oyunculuğu bıraktığı yönünde bir bilgi kulağıma geldi. Horozoğlu, bundan böyle genç oyuncu adaylarının mesleki yönden gelişimlerine destek olacakmış.

Horozoğlu'nun, kendisini arayıp sormayan bazı yapımcı ve yönetmenlere kırgın olduğu da konuşulanlar arasında...

SUALTI SPORLARINA MERAK SARDI

Mete Horozoğlu'nun bir süredir dalış eğitimi aldığını da öğrendim. Horozoğlu, Los Angeles'ın güney kısmında yer alan Long Beach'de sık sık tüple dalış yapıyor. Uzun süredir setlerden uzak kalan Horozoğlu, huzuru Sualtı sporlarında bulmuş..."

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Mete Horozoğlu hakkında yapılan bir ihbar sonucu, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, "Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilmişti.

METE HOROZOĞLU KİMDİR?

Mete Horozoğlu, 11 Ekim 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu 46 yaşındadır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara'da okudu. Mete Horozoğlu, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2001/2003 yılları arasında Tiyatro Anadolu'da oyunucu olarak çalıştı. Mete Horozoğlu 2002 yılında İstanbul'a yerleşti. 2003/2004 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'da, 2004/2005 sezonunda Çığır Sahnesi Oyuncuları'nda 2005/2006 ve 2006/2007 sezonlarında Semaver Kumpanya da çalıştı.

Yanık Koza dizisi ulusal çapta tanınmasını sağlasa da 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisindeki Soner karakteri ile tanındı.

'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Kayıp' ve 'Nefes: Vatan Sağolsun' gibi unutulmaz projelerde de rol aldı.