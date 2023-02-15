Metallica, deprem felaketi yaşayan Türkiye için 250 bin dolar bağış yaptı

Heavy metal grubu Metallica, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 250 bin dolar bağış yaptı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü isimler ise Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalmadı.

250 BİN DOLAR BAĞIŞLADILAR

Dünyaca ünlü Heavy metal grubu Metallica, kendi yardım kuruluşları All Within My Hands aracılığıyla, deprem bölgesinde faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 125'er bin dolar bağış yapıldığını açıkladı.

DEPREMDEN ETKİLENEN 10 İLDE OHAL İLAN EDİLDİ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Meclis'te yapılan oylama ile 3 ay süreyle bölgede OHAL ilan edilmesi kabul edildi.