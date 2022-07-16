Merve Demir… ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİNE ŞOK TEPKİ; 'YASAKLATABİLİRİM!'

Sıkıntı da bundan sonra başladı… Bu şarkının tüm haklarını elinde bulunduran şarkıcı Merve Demir'de, sadece 1 buçuk ay önce bu şarkıyı piyasaya çıkarmıştı. Şarkı konusunda kendi rızasının olmadığını ve bu şarkıyı söyleme hakları olmadığı belirten Demir;

"-Şirketimiz VG Müzik aracılığıyla Cengiz Tekin'den şarkının tüm dağıtım, çoğaltım ve üçüncü kişilere satış haklarını ben satın aldım!.. Ancak benim canımı acıtan o değil! Ben Havva ablanın evinde büyüdüm!

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Benim daha 1 buçuk ay önce çıkardığım şarkıyı sen söylüyorsun ama beni arayıp 'Merve, bu şarkıyı sen çıkardın ama ben deçok seviyorum, o yüzden söylemek istiyorum' demesini beklerdim. İşte bu benim canımı acıttı ve vefasızlık gibi geldi' dedi.

Merve Demir, Şarkıyı durdurma kararı ile ilgili ise; 'Avukatlarımız, kendileriyle görüşecek. Onların toplantısına göre şarkıyı toplatabiliriz!' diye konuştu.

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