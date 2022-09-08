Merve Boluğur'un canlı yayındaki 'Bekaret kemeri asacağım' sözleri nişanlısını utandırdı

Bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi alan Merve Boluğur TikTok'ta açtığı yayında gaf yaptı. Boluğur "Bekaret kemeri asacağım" deyince nişanlısı utancından konuşamadı.

2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine giren ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan Merve Boluğur aşkı DJ Mert Aydın'da buldu. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Boluğur nişanlısı ise TikTok'ta canlı yayın açtı.

"BEKARET KEMERİ ASACAĞIM"

TikTok fenomeni ile canlı yayında sohbet eden Boluğur, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Evleneceği için çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu yayının ortalarına doğru büyük gaf yaptı. Fenomenin "Evlendiğinde kırmızı kurdele takacak mısın?" sorusuna Boluğur "Bekaret kemeri asacağım" cevabını verdi.

BİR SÜRE KONUŞAMADILAR

Ünlü oyuncunun tuhaf cevabından sonra nişanlısı Mert Aydın sessizliğe büründü. Aldığı cevapla neye uğradığını şaşıran fenomen de bir süre konuşamadı. Bu anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.