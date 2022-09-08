Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merve Boluğur'un canlı yayındaki "Bekaret kemeri asacağım" sözleri nişanlısını utandırdı

Magazin Haberleri

Bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi alan Merve Boluğur TikTok'ta açtığı yayında gaf yaptı. Boluğur "Bekaret kemeri asacağım" deyince nişanlısı utancından konuşamadı.

2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine giren ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan Merve Boluğur aşkı DJ Mert Aydın'da buldu. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Boluğur nişanlısı ise TikTok'ta canlı yayın açtı.

"BEKARET KEMERİ ASACAĞIM"

TikTok fenomeni ile canlı yayında sohbet eden Boluğur, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Evleneceği için çok mutlu olduğunu dile getiren ünlü oyuncu yayının ortalarına doğru büyük gaf yaptı. Fenomenin "Evlendiğinde kırmızı kurdele takacak mısın?" sorusuna Boluğur "Bekaret kemeri asacağım" cevabını verdi.

Merve Boluğur'un canlı yayındaki 'Bekaret kemeri asacağım' sözleri nişanlısını utandırdı

BİR SÜRE KONUŞAMADILAR

Ünlü oyuncunun tuhaf cevabından sonra nişanlısı Mert Aydın sessizliğe büründü. Aldığı cevapla neye uğradığını şaşıran fenomen de bir süre konuşamadı. Bu anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

Merve Boluğur'un canlı yayındaki 'Bekaret kemeri asacağım' sözleri nişanlısını utandırdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Merve Boluğur Mert Aydın Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Zulkarneyn :

kadın müziğe atılacağını söyleyip dj sevgili yaptı. bazı tip insanlar için hayatlarında şahıslar hiç bir şey ifade etmez,kişileri sadece birer basamak olarak görürler. işte en korkulacak tip insan modeli. çünkü hayatta kendileri hariç kimseye manevi bağ kurma gibi bir özellikleri yoktur.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title