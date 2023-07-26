Merve Boluğur Barbie akımından geri kalmadı! Pozlarına beğeni yağdı

Acemi Cadı dizisiyle yıldızı parlayan ancak uzun bir süre ekranlardan uzak olan Merve Boluğur da dünyada hızla yayılan Barbie akımına uydu. Boluğur,Barbie pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇILGIN AKIM BÜYÜYOR

Sinemaseverlerin haftalardır büyük bir merakla beklediği Oppenheimer ve Barbie dün vizyona girdi. İlk açıklanan gişe rakamlarına göre Barbie, Oppenheimer filmini ikiye katlayarak açılış yaptı. Gişelerdeki bu rakam sosyal medyada çılgın akımların yolunu açtı. Çılgın akıma Merve Boluğur da uydu.

BARBİE'YE DÖNDÜ

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun 'Barbie' temalı pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun paylaşımlarını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.