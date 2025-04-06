Mert Demir imaj değiştirdi! Yeni görüntüsüne yorum yağdı

"Ateşe Düştüm" şarkısıyla milyonlara ulaşan Mert Demir, oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişki ile adından söz ettirmişti. Ancak kısa süre önce çiftin, 5 Milyon dolar karşılığında bir reklam aşkı yaşadığı iddia edildi. Bunun üzerine çift aşk pozları paylaşarak gündemden uzak kalmayı tercih etti. Tepkilerin odağındaki Mert Demir, iddialar sonrası "Bir süre uzak kalacağım" açıklaması yapmıştı.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Uzun bir süre sonra sahneye çıkan ünlü şarkıcı imaj değiştirdi. Mert Demir'in dönüşü sadece sahne performansıyla değil yeni tarzıyla dikkat çekti.

BIYIKLARINA YORUM YAĞDI

Saçlarını kısacık kestiren ve kilo aldığı görülen Mert Demir'in bıyıkları da gözlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Çok yakışmış" gibi yorumlar yaparken, bazıları da "Hiç olmamış" şeklinde eleştiri de bulundu.