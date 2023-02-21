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'Mert Alaş Madonna'yı Türkiye'deki kutuplaşmaya meze yaptı'

Magazin Haberleri

Gazeteci ve radyo programcısı Michael Kuyucu, Madonna'ya Ahbap paylaşımı yaptıran kişinin dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş olduğunu ancak bu paylaşımla dünyaca ünlü yıldızın Türkiye'deki iç kutuplaşmaya alet edildiğini iddia etti.

Gazeteci ve radyo programcısı Michael Kuyucu, Madonna'ya Ahbap paylaşımı yaptıran kişinin dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş olduğunu ancak bu paylaşımla dünyaca ünlü yıldızın Türkiye'deki iç kutuplaşmaya alet edildiğini iddia etti.

Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

Mert Alaş Türkiye Madonna Magazin Haberler

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