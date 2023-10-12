Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın nikahını kıydı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sevilen sanatçı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın nikahını kıydı. Haluk Levent 'in de nikah şahitliği yaptığı genç çifte Başkan Seçer, ömür boyu mutluluklar diledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sevilen sanatçı Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın nikah törenlerine katılarak, çiftin nikahını kıydı.

Çiftin nikah şahitleri arasında sanatçı Haluk Levent de yer aldı. Başkan Seçer nikahı kıydıktan sonra, Aile Cüzdanı'nı çifte teslim etmek üzere şahitlerden Melek Mosso'nun menajeri Müge Sözen Küçük'e teslim etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, nikah töreninde yaptığı konuşmada, "Güzel bir kente güzel bir gelin geliyor. Melek gerçekten melek gibi yüzü olan, çok da sempati ile baktığımız, sevdiğimiz, dinlediğimiz değerli bir sanatçımız ve damat beyi zaten söylemeye gerek yok. Yani yakışıklı. Mersin'in havasından mıdır, suyundan mıdır? Bizde böyle. İnşallah güzel bir beraberlik evlilikle devam edecek. Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde, Medeni Kanun'un verdiği yetkiyle nikah akdini yapacağız. Ne mutlu ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz çıkmış, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve bu Türkiye'de bizler şu anda her ne kadar sıkıntılarımız olsa da özgür birey olarak yaşıyoruz. Onun mutluluğuyla yaşıyoruz. Deniz güzel, hava güzel, her şey güzel, dostlar güzel, ailemiz burada" dedi.

Başkan Seçer, fotoğraf çekiminin ardından çifte mutluluklar dileyip, aileleri de kutlayarak nikahtan ayrıldı.