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Merdivenden tek başına inemedi! Meryem Uzerli'nin son görüntüsü endişelendirdi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, "Sinema Söyleşileri" kapsamında Atlas 1948 Sineması'nda sektöründe star olmanın ipuçlarını anlattı. Söyleşi sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Uzerli'nin yürümekte zorlandığı gözlendi.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli sektöre star olmanın tüyolarını paylaştı. Söyleşi sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Uzerli'nin yürümekte zorlandığı gözlendi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Güzel oyuncu, "Uçakta uyuyakaldım. O nedenle belim tutuldu. Sizlerle daha geniş bir zamanda konuşmayı umuyorum" dedi.

Merdivenden tek başına inemedi! Meryem Uzerli'nin son görüntüsü endişelendirdi

Söyleşide soruları yanıtlayan Uzerli, en çok dişi Bond'u canlandırmak istediğini açıklarken "Bütün Bond'lar erkek. Bence dişi Bond olabilir" diyerek dikkat çekti.

Merdivenden tek başına inemedi! Meryem Uzerli'nin son görüntüsü endişelendirdi

"Elinize sihirli bir değnek verilse dizi ve sinema sektöründe ilk neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusunu da yanıtlayan Uzerli, "Dizi ve filmlerde kadınlar sürekli aldatılıyor. Bu da izleyenler üzerinde aldatılmanın normal bir şey olduğu algısını yaratıyor. Aslında aldatılmanın kötü bir olay olduğunu aktaran sahneler olsa olabilir ama sihirli değnek olsa kadınların dizilerde sürekli aldatıldığı sahneleri çıkartmak için kullanırdım" dedi. Kaynak Snob Magazin

Merdivenden tek başına inemedi! Meryem Uzerli'nin son görüntüsü endişelendirdi

Merdivenden tek başına inemedi! Meryem Uzerli'nin son görüntüsü endişelendirdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Meryem Uzerli Sinema Star Magazin Haberler

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