Menemen'in Kurtuluşu Üç Gün Üç Gece Şenliklerle Kutlandı

İrem Derici, Koray Avcı ve Funda Arar, Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 100'üncü Yıl Kurtuluş Şenlikleri kapsamında sahne performansı sergiledi. Üç gün, üç gece süren organizasyona katılım hayli yoğundu.

Festivalin ilk günü sahneye çıkan İrem Derici, sevilen repertuarından oluşan şarkılarıyla müzikseverlere tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

Festivalin ikinci gününde sahnede Funda Arar vardı. Sahne Öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, "Muhteşem bir konser bizi bekliyor. İzmir'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılında Menemen'deyiz. Müzikseverlerle keyifli bir akşam yaşayacağız." dedi. Bu yazın kendisi için çok yoğun geçtiğini söyleyen Funda Arar, konserlerin tüm hızıyla devam ettiğini söylerken, yeni şarkılarında müjdesini verdi. Sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlerden tam not alan Funda Arar, müzikseverlere coşkulu dakikalar yaşattı. Sahne performansıyla müzikseverlerden büyük alkış alan Funda Arar'a Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan tarafından birçok hediye takdim edildi.

Etkinliklerin son gününde ise sahnede Koray Avcı vardı. Gerek türkülerle gerekse sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla şenliklere renk katan Koray Avcı'ya müzikseverler de eşlik etti.