Melisa Ural'ın naifliği ve sesi annesi Sibel Can'a benzetildi

Melisa Ural'ın naifliği ve sesi annesi Sibel Can'a benzetildi
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Melisa Ural'ın naifliği ve sesi annesi Sibel Can'a benzetildi
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Sibel Can ve Hakan Ural'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Melisa Ural, annesinin sahne aldığı konsere katılarak zarafeti ve içten sözleriyle dikkat çekti. Sibel Can'ın sahne heyecanına ortak olan Melisa, hem duruşu hem de ses tonu ile sosyal medyada annesinin gençliğine benzetildi.

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, 1988 yılında Hakan Ural ile nikah masasına oturmuş, bu birliktelik 1999 yılına kadar sürmüştü. Çift, 22 Ağustos 1994 tarihinde kızları Melisa Ural'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak Melisa henüz 5 yaşındayken, ikili yollarını ayırma kararı aldı.

Geçtiğimiz akşam annesinin sahne aldığı konsere katılan 31 yaşındaki Melisa Ural, sahne arkasında annesine olan hayranlığını dile getirdi. "Annemin konser heyecanını ben de onunla birlikte yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu," sözleriyle duygularını ifade etti.

Melisa Ural'ın naifliği ve sesi annesi Sibel Can'a benzetildi

Annesinin sahne hayatında sık sık yanında yer alan Melisa, müzik konusunda annesiyle kıyaslanamayacağını samimiyetle itiraf etti. Sibel Can'ın yeni şarkılarını çıkarmadan önce mutlaka kendisine dinlettiğini belirten Melisa Ural, yaz boyunca süren tüm konserlerde annesiyle birlikte turneye çıktıklarını da sözlerine ekledi.

Konser sonrası yapılan sosyal medya yorumları ise dikkat çekiciydi. Melisa Ural'ın annesine olan benzerliği takipçilerin gözünden kaçmadı. Bir kullanıcı, "Annesinin kopyası, sesi de aynı annesi. Maşallah güzel kızıma" yorumunu yaparken, bir diğeri "Aynı annesi konuşması ve ses tonu dahil" ifadesini kullandı. Bir başka kullanıcı ise, "Ses tonu, konuşma tarzı, vurgular… Sibel Hanım. Çok naif, kibar, tatlı güzellik," yorumuyla beğenisini dile getirdi.

Melisa Ural'ın naifliği ve sesi annesi Sibel Can'a benzetildi

Melisa Ural'ın naifliği ve sesi annesi Sibel Can'a benzetildi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

sibel canın şanssızlığı yalnış tercihleri hep onu jigola kocalara denk getirdi

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Haber YorumlarıMAJESTIK:

Ağırbaşlı ve hanımefendi bir kız olmuş.

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