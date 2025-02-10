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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

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Geçtiğimiz yıl futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen ve kısa süre önce bebeğini kucağına alan Melisa Aslı Pamuk doğumdan sonra ilk paylaşımını yaptı. Ünlü çiftin çocuklarına Mylan ismini verdiği ortaya çıktı. Peki bu isim ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 2024 yılının Aralık ayında sessiz sedasız evlenmişti. Bu evlilik sonrası2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Yusuf Yazıcı geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına aldıklarını paylaşarak, "En güzel doğum günü hediyesi" ifadelerini kullanmıştı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

OĞULLARININ İSMİ MYLAN

Evlendikten sonra setlere ara veren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından doğum sonrası ilk paylaşımını yaptı. Oğlunun fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, bebeğin yüzünü göstermedi ancak ismini Mylan koyduklarını açıkladı. Mylan ismi düzgün ve temiz anlamına geliyor.

İşte güzel oyuncunun o paylaşımı;

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıIzzet erdoğan:

"M.Kamal olmasaydı çocuklarımızın adı Yorgo olacaktı!" (Yorgo'yu geçtik; Mylan, Yuli, Larin, Rafael, Rika, Lina, Yasmin olduk.)

Yorum Beğen40
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Haber Yorumlarıdeniz li:

sonradan görme de zirve. y.yazıcı

Yorum Beğen42
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Olm özüne dön ln kariların lafina bakarak en özel gizemli ben olcam kafasindan cikin artik

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Türkçede böyle bir harf dizini yok MY diye başlayan bir isim yok istersen naylon koy yaylan koy ismi önemli değilde biz tdk dan bakıyoruz isimlere manalara sizin kaynak neresi

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Haber Yorumlarıfatih Bayram:

Zavallılar koycak başka bi isim bulamamışlar kâfir ismi koymuşlar vah vah hhh mahşerde o isimle çağrılıcak babası peygamber ismi taşıyor oğlu bilmem ne ismi acı bi durum

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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Hristiyan gibi yaşayıp Müslüman gibi cenneti beklemekte ne garip şey dimi

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Haber YorumlarıSMMM:

Essah gibi habere bak.

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Kevser havuzunda su akıtan musluğun contasının adı :))

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Ne zaman Ece Babanne, Berk dede gibi isimler duyarsak o zaman çağ atlamış oluruz :)

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Özentili boş beleşler..

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