Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Geçtiğimiz yıl futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen ve kısa süre önce bebeğini kucağına alan Melisa Aslı Pamuk doğumdan sonra ilk paylaşımını yaptı. Ünlü çiftin çocuklarına Mylan ismini verdiği ortaya çıktı. Peki bu isim ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 2024 yılının Aralık ayında sessiz sedasız evlenmişti. Bu evlilik sonrası2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Yusuf Yazıcı geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına aldıklarını paylaşarak, "En güzel doğum günü hediyesi" ifadelerini kullanmıştı.
OĞULLARININ İSMİ MYLAN
Evlendikten sonra setlere ara veren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından doğum sonrası ilk paylaşımını yaptı. Oğlunun fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, bebeğin yüzünü göstermedi ancak ismini Mylan koyduklarını açıkladı. Mylan ismi düzgün ve temiz anlamına geliyor.
İşte güzel oyuncunun o paylaşımı;