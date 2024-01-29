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Melisa Aslı Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu'nu engelledi

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Pasaportu çalındığı için yurt dışından Türkiye'ye gelemediği için başrol olduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına katılamayan Melisa Aslı Pamuk, kendisini eleştiren rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'nu Instagram'da engelledi.

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yurtdışındaki evine giren hırsızlar tarafından pasaportu çalındığı için Kadınlara Mahsus ve Cem Karaca'nın Gözyaşları filmlerinin galasına katılamadı. Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'na engelleyerek karşılık verdi.

Başrol olduğu filmin galasında rol arkadaşının gelmemesine tepki gösteren İsmail Hacıoğlu "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" ifadelerini kullandı. Galaya dair herhangi bir paylaşım yapmayan ve partnerine cevap dahi vermeyen Pamuk, Instagram'da Hacıoğlu'nu engelledi.

Melisa Aslı Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu'nu engelledi

Melisa Aslı Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu'nu engelledi

Melisa Aslı Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu'nu engelledi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Melisa Aslı Pamuk İsmail Hacıoğlu Cem Karaca Instagram Magazin Haberler

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