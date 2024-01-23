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Melisa Aslı Pamuk başrol olduğu filmin galasına katılmadı! Partneri İsmail Hacıoğlu'ndan tepki gecikmedi

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Bir süredir Fransa'da olan ve evine giren hırsızdan dolayı pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, Kadınlara Mahsus'tan sonra başrol olduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına da katılamadı. İsmail Hacıoğlu ise filmdeki partneri Pamuk'un galaya gelmemesiyle ilgili "Mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diyerek tepki gösterdi.

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel'in paylaştığı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galası dün akşam yapıldı. Dizinin başrolü Melisa Aslı Pamuk ise yurtdışında olduğu gerekçesiyle galaya katılamadı. İsmail Hacıoğlu ise yaşanan duruma tepki gösterdi.

"MÜLTECİ OLARAK YERLEŞMEDİYSE GELMESİ LAZIM"

Yurt dışında olduğu ve pasaportu çalındığı için daha önce rol aldığı Kadınlara Mahsus filminin galasına katılamayan Melisa Aslı Pamuk, Cem Karaca'nın Gözyaşları galasına da katılamadı. Kırmızı halıda soruları yanıtlayan İsmail Hacıoğlu, Pamuk'un galaya katılmamasıyla ilgili "Mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazım" diyerek tepki gösterdi.

Melisa Aslı Pamuk başrol olduğu filmin galasına katılmadı! Partneri İsmail Hacıoğlu'ndan tepki gecikmedi

KADINLARA MAHSUS GALASINA DA KATILMAMIŞTI

Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz ay başrol olduğu Kadınlara Mahsus filminin galasına katılmamıştı. Basın mensuplarıyla konuşan Ceyda Düvenci, partneri Pamuk'un neden galaya katılmadığını açıklayarak "Melisa yurt dışında. Maalesef hanesine hırsız girip pasaportunu çalmış. Dolayısıyla gelemedi, pasaportunun yenilenmesini bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Melisa Aslı Pamuk başrol olduğu filmin galasına katılmadı! Partneri İsmail Hacıoğlu'ndan tepki gecikmedi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Melisa Aslı Pamuk İsmail Hacıoğlu Magazin Haberler

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