Melis Sezen, Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu

Yeni dizisi için hazırlıklarını sürdüren Melis Sezen, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu. Sezen, partnerinin enerjisinden övgüyle bahsetti.

  • Melis Sezen, Mert Ramazan Demir ile yeni bir dizide rol alacak.
  • Melis Sezen, Mert Ramazan Demir'in enerjisini 'güzel ve tatlı' olarak tanımladı.
  • Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinde rol aldıktan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Oynadığı projelerle adından söz ettiren Melis Sezen, yeni dizisinde Mert Ramazan Demir ile kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Rol arkadaşıyla tanıştığını belirten Sezen, "Mert ile tanıştım, çok güzel, çok tatlı bir enerjisi var. Hayırlısı olsun" sözleriyle set öncesi ilk izlenimlerini paylaştı. İkilinin uyumu şimdiden merak konusu oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle tanınan Melis Sezen son olarak Deha'da yer aldı. Genç oyuncunun dans videoları da sosyal medyada viral oluyor.

Melis Sezen, Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu

Yalı Çapkını dizisinde rol almasının ardından büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile ilişkisiyle de gündem olmuştu.

Melis Sezen, Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu

