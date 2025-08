Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle hafızalara kazınan ve 2021 Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nün sahibi olan Melis Sezen, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, İstanbul'u sallayan Jennifer Lopez konserinde coşkusunu gizleyemedi.

"Up All Night Live in 2025" turnesi kapsamında İstanbul'da sahneye çıkan dünya yıldızı Jennifer Lopez, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. 90 kişilik dev bir ekiple sahneye çıkan Lopez, toplam 50 şarkılık repertuarı ve etkileyici sahne şovlarıyla hayranlarını büyüledi.

Konserin en dikkat çeken konuklarından biri ise Melis Sezen oldu. Yerinde duramayan ve şarkılara coşkuyla eşlik eden Sezen, konserden eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Enerjisiyle Jennifer Lopez'e adeta meydan okuyan genç oyuncu, dansları ve mutluluğu ile sosyal medyada gündem oldu.

CESUR TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Geceye 2000'li yılların ruhunu yansıtan cesur bir kombinle katılan Melis Sezen, tarzıyla da çok konuşuldu. Sahne önünden konseri takip eden Sezen'in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.