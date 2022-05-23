Melis Birkan kimdir? Melis Birkan hayatı ve biyografisi! Melis Birkan kaç yaşında, nereli? - Haberler

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Melis Birkan kimdir? Melis Birkan hayatı ve biyografisi! Melis Birkan kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Osman Demir - Magazin
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Melis Birkan kimdir? Melis Birkan hayatı ve biyografisi! Melis Birkan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Melis Birkan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Melis Birkan hakkında merak edilenler. Melis Birkan hayatı ve biyografisi. Melis Birkan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melis Birkan merak konusu oldu. İşte Melis Birkan hakkında merak edilen Melis Birkan kimdir, Melis Birkan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Temmuz 1982

(39 yaşında), Ankara

Boy: 1,74 m

İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamladı. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Leyla ile Mecnun dizisinin 3. sezonundaki "Leyla" rolünde oynadı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Melis Birkan, Magazin, Haberler

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