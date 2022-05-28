Melek Mosso'nun yerine konser verecek olan Seda Sayan konuştu: Sahne alacağımı menajerimden öğrendim - Haberler

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Melek Mosso'nun yerine konser verecek olan Seda Sayan konuştu: Sahne alacağımı menajerimden öğrendim

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Isparta'da sahneye çıkacak olan Seda Sayan, eleştiriler sonrası sessizliğini bozdu. Belediye'nin Mosso'nun bir sahnesinde yaptığı parmak hareketinden dolayı konseri iptal ettiğini söyleyen Sayan, "Sahne alacağım menajerimden öğrendim, Melek inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmaz" dedi.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran tarihinde sahne alacak Melek Mosso'nun konseri bazı çevrelerin baskıları sonucu iptal edilmişti. Mosso'nun yerine Seda Sayan'ın sahne alacağı öğrenildi. Gelen tepkilerin ardından sosyal medyada gündem olan Seda Sayan sessizliğini bozdu.

"MELEK'İN HAREKETİNDEN DOLAYI KONSER İPTAL EDİLDİ"

Eleştirilerin ardından 2. Sayfa programına açıklama yapan Seda Sayan, "Sanatçıların konser takvimini menajeri belirler. Ben haftanın beş günü zaten full çalıştığım için bazen havaalanında öğreniyorum konser yeri ve bilgilerini. menajerim Osman Yuvacı anlaşmayı yapmış Melek kardeşimle ilgili araştırmayı yaptığımda Melek'in sanatına ya da kadınlığına değil bir konserinde kadınlar ile ilgili konuşurken yaptığı parmak işaretinden dolayı Isparta Belediyesi'nin tepki gösterdiğini öğrendim. Melek adına merak edip o hareketi videodan izledim. Bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmamasını dilerim" dedi.

Melek Mosso'nun yerine konser verecek olan Seda Sayan konuştu: Sahne alacağımı menajerimden öğrendim

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Ecem Altan
Ecem Altan
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