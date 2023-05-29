Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliği tek celsede bitti
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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin 27 yıllık evlilikleri tek celsede bitti. Beykoz Adliyesi'ne el ele gelen çift, duruşma sonrasında da el ele çıkarak uzaklaştı.
Magazin dünyasının örnek çiftlerinin başında gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Evliliklerini uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, bugün resmi olarak yollarını ayırdı.
EVLİLİKLERİ 10 DAKİKADA BİTTİ
Öğle saatlerinde el ele Beykoz Adliyesi'ne gelen ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak içeri girdi. Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi. Böylelikle 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti.
Duruşma sonrasında adliyeden birlikte çıkan çift, soruları yanıtsız bıraktı. Arzum Onan'a psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Aslantuğ,"Aşk olsun" diyerek tepki gösterdi. Aynı araca binen çift, hızla uzaklaştı.