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Mehmet Yalçınkaya, şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı: Restoranlar şefkat yuvası değil

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MasterChef Türkiye'nin jürisi Mehmet Yalçınkaya, Ceyda Düvenci'nin programında sert yapısının nedenini açıkladı. Yalçınkaya, 'Restoranlar şefkat yuvası değil. Bizim derdimiz standardı sağlamak ve müşterinin hak ettiğini vermek' dedi.

Masterchef Türkiye'nin sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, Ceyda Düvenci'nin programında sert yapısının nedenini "Restoranlar şefkat yuvası değil" diyerek açıkladı.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekrana gelen Bambaşka Sohbetler isimli programa konuk oldu. Mehmet Şef, özel hayatından kariyerine birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.

"BİZİM DERDİMİZ STANDARTI SAĞLAMAK"

Ceyda Düvenci'nin "Şefler mutfakta neden sertler?" sorusuna cevap veren Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli mutfağın içinde bağıran adamlar var gibi görünüyor ama orada olay şöyle oluyor… Bizim derdimiz standardı sağlamak ve müşterinin hak ettiğini vermek. Biz belirli bir zaman zarfında o yemeği hazırlamak zorundayız. Ve bunu aynı anda yüzlerce kişi için yapınca 'Lütfen domates verir misin?' diyerek bunu başaramayız.

Mehmet Yalçınkaya, şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı: Restoranlar şefkat yuvası değil

"RESTORANLAR ŞEFKAT YUVASI DEĞİL"

Servis süresince her şeyin kusursuz ilerlemesi gerekir ve o şefkati servis bittiğinde ekibimize gösteririz. Sonuç olarak restoranlar da şefkat yuvası değil. Müşteriler bizi seçip geliyorsa bu konuda hata kabul etmek ne yazık ki mümkün değil"

Mehmet Yalçınkaya, şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı: Restoranlar şefkat yuvası değil
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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