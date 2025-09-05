Haberler

Mehmet Şef'in taklidi stüdyoyu kahkahaya boğdu

Mehmet Şef'in taklidi stüdyoyu kahkahaya boğdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mehmet Şef'in taklidi stüdyoyu kahkahaya boğdu
Haber Videosu

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Sezer Dirican'a son dönemin fenomeni 'Kadıköy Boğası' tarzıyla seslenince stüdyoda kahkahalar yükseldi. Sezer'in şaşkın tepkisi izleyicileri güldürürken, o anlar sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Masterchef Türkiye'nin son bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Son dönemde "Kadıköy Boğası" olarak ünlenen Mustafa Başaran'ın diyalog tarzı bu kez mutfakta gündeme geldi. Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Sezer Dirican'a "Kadıköy Boğası" gibi takılınca stüdyoda kahkahalar yükseldi.

Mehmet Şef'in taklidi stüdyoyu kahkahaya boğdu

SEZER ŞAŞKIN AMA KEYİFLİYDİ

Yarışma sırasında şefin beklenmedik çıkışı karşısında Sezer Dirican önce şaşırsa da kısa sürede ortama uyum sağladı. Yalçınkaya'nın yaptığı taklit yarışmacılar arasında da espri konusu oldu. Yalçınkaya taklit sonrası, "Anlayan anladı" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Ekrana yansıyan anlar sosyal medyada kısa sürede dolaşıma girdi. İzleyiciler hem Mehmet Yalçınkaya'nın spontane performansını hem de Sezer'in verdiği tepkileri konuştu. "Kadıköy Boğası" fenomeninin MasterChef'e taşınması izleyiciler tarafından keyifli bulundu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yarattı
CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu'nu tanımayacağız

Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu'nu tanımayacağız
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
İsrail askerleri sınırı geçti, Ürdün silahlı güçleri anında müdahale etti

İsrail askerleri o ülkeye 'izinsiz' girdi! Müdahale anında geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda

Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.