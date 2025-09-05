Mehmet Şef'in taklidi stüdyoyu kahkahaya boğdu

Masterchef Türkiye'nin son bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Son dönemde "Kadıköy Boğası" olarak ünlenen Mustafa Başaran'ın diyalog tarzı bu kez mutfakta gündeme geldi. Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Sezer Dirican'a "Kadıköy Boğası" gibi takılınca stüdyoda kahkahalar yükseldi.

SEZER ŞAŞKIN AMA KEYİFLİYDİ

Yarışma sırasında şefin beklenmedik çıkışı karşısında Sezer Dirican önce şaşırsa da kısa sürede ortama uyum sağladı. Yalçınkaya'nın yaptığı taklit yarışmacılar arasında da espri konusu oldu. Yalçınkaya taklit sonrası, "Anlayan anladı" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Ekrana yansıyan anlar sosyal medyada kısa sürede dolaşıma girdi. İzleyiciler hem Mehmet Yalçınkaya'nın spontane performansını hem de Sezer'in verdiği tepkileri konuştu. "Kadıköy Boğası" fenomeninin MasterChef'e taşınması izleyiciler tarafından keyifli bulundu.