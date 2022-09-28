Mehmet Dinçerler-Zehra Çilingiroğlu... FENA YAKALANDILAR!

Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Aşk yaşadıkları iddia edilen çiftin gülerek sohbet ettiği anlar dikkat çekti.

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılan törenle nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çiftten Dinçerler'in çıktığı tatildeki görüntüleri kafa karıştırdı.

BAŞ BAŞA GÖRÜNTÜLENDİLER Beyaz Magazin programında yer alan habere göre, boşanma kararının ardından erkek arkadaşlarıyla tatile çıkan 34 yaşındaki Dinçerler, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun 24 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Bir otelde baş başa zaman geçirirken görüntülenen ikilinin aşk yaşadığı ileri sürüldü. Erkek arkadaşlarıyla zaman geçirdikten sonra Çilingiroğlu'nun yanına giden Dinçerler'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerin ardından anne Hülya Avşar ve baba Kaya Çilingiroğlu'nun ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.