Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açan Hadise sahnede yüzük fırlattı

Nisan ayında nikah masasına oturduğu iş insanı Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konseri sırasında yaptığı hareketle şaşırttı. Ünlü şarkıcı "Prenses" şarkısı sırasında yüzük fırlattı.

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında yapılan bir nikah töreniyle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin mutluluğu kısa sürdü. Dinçerler'den psikolojik baskı gördüğünü söyleyen Hadise, avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı.

YÜZÜĞÜ GERİ İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Boşanma kararının ardından Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğünde takılan altınları geri istediği ileri sürüldü. Konu hakkında açıklama yapan Dinçerler ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.

SAHNEDE YÜZÜK FIRLATTI

Hadise boşanma işlemleri devam ederken konserlerine kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Ataşehir'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı sahne için siyah mini bir takım tercih etti. Her şarkısı Dinçerler'e bir gönderme olarak yorumlanan güzel şarkıcının "Prenses" şarkısı sırasında parmağında bulunan yüzüğü çıkarıp fırlatması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.