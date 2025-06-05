Mehmet Çevik'ten Unutulmaz Performans ve Bayram Müjdesi

Mehmet Çevik'ten Unutulmaz Performans ve Bayram Müjdesi
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Sanatçı Mehmet Çevik, dün gece sahne aldığı mekanda hayranlarına enerji dolu bir konser sundu ve bayramda da sahnede olacağını duyurdu. Nafaka davalarıyla gündemde olan Mehmet Ali Erbil'e dolaylı bir göndermede bulunan Çevik, hayatın güzelliklerinin bedeli olduğunu vurguladı.

Sanatçı Mehmet Çevik, dün gece sahne aldığı mekanda hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Çevik, enerjisi ve sahnedeki hakimiyetiyle izleyenleri adeta mest etti. Konsere çıkmadan önce tam 2.5 saat hazırlık yaptığını belirten sanatçı, sahneye her zaman en iyi haliyle çıkmak istediğini vurguladı.

Sahne sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Mehmet Çevik, son dönemde nafaka davalarıyla gündemde olan Mehmet Ali Erbil'e göndermede bulunarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ünlü sanatçı, "Hayat bazen insana çok güzel şeyler sunar ama her güzelliğin bir bedeli vardır. Hayatın ona verdiği güzelliklerin bedelini ödüyor" diyerek, dolaylı yoldan Erbil'in yaşadığı süreçlere değindi.

Sevenlerine bir de müjde veren Mehmet Çevik, yaklaşan Kurban Bayramı'nda da sahnede olacağını duyurdu. Bayram gecesi için özel bir repertuvar hazırladığını belirten sanatçı, "Bayramda da sevenlerimle birlikte olacağım, yine unutulmaz bir gece yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Sahne şovları, güçlü sesi ve enerjisiyle hayranlarını coşturan Çevik, dakikalarca alkışlandı. Performansı boyunca sahnede devleşen sanatçı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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