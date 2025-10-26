Haberler

Mehmet Çevik'ten Bursa'da Unutulmaz Doğum Günü Kutlaması

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, Bursa'daki konserinde 36 izleyicisinin doğum gününü coşkuyla kutlayarak sahneyi bir doğum günü partisine dönüştürdü. İzleyicilerin 36 doğum günü pastasının mumlarını üflediği anlar sosyal medyada viral oldu.

Bursa'da sahne alan ünlü sanatçı Mehmet Çevik, müzik dolu performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakırken, geceye damgasını vuran bir sürprizle herkesi şaşırttı. Konserin ortasında 36 izleyicisinin aynı gün doğum günü olduğunu öğrenen sanatçı, sahneyi dev bir doğum günü kutlamasına çevirdi.

Coşkulu alkışlar eşliğinde hepsini sahneye davet eden Çevik, 36 doğum günü pastasının mumlarını hep birlikte üfledi. Salon, kahkahalar ve alkışlarla inledi. Seyirciler o anları cep telefonlarına kaydetti, videolar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Sahnede hem duygulandıran hem güldüren sanatçı, "Bu kadar çok doğum günü kutlamasını ilk kez yapıyorum, hepinizin enerjisi bana geçti" diyerek izleyenlerle birlikte eğlenceyi zirveye taşıdı.

Program sonrası kuliste basın mensuplarına konuşan Çevik, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Meslek hayatımda böyle bir geceyi ilk kez yaşadım. 36 kişinin aynı anda doğum gününü kutlamak gerçekten büyüleyiciydi. Onların mutluluğu benim için en büyük hediye oldu. İstanbul'dan da çok sayıda sahne daveti alıyorum ama Bursa benim için her zaman başka. Sevenlerimin ilgisi beni her defasında yeniden motive ediyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
