Mehmet Çevik, Bursa'da Emlak Ofisi Açılışında Yeni Şarkısını Duyurdu

Mehmet Çevik, Bursa'da Emlak Ofisi Açılışında Yeni Şarkısını Duyurdu
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Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, Bursa'da bir emlak ofisinin açılışında sevenleriyle buluştu. Yeni şarkısı için iddialı açıklamalarda bulunan Çevik, yaz aylarında çıkış yapacak projesinin adını sır gibi saklıyor.

Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, Bursa'da bir emlak ofisi açılışında sevenleriyle buluştu. Projelerinden de bahseden Çevik yaza damgasını vuracak yeni şarkısının ismini sır gibi sakladığını söyledi.

Aslı Hünel ile yaptığı "Ben Ordayım" düetiyle listeleri alt üst eden Çevik, yaza damgasını vuracak şarkısının sinyalini verdi. Bursa'da bir emlak ofisinin açılışına katılan Çevik, söylediği şarkılarla ortamı adeta mini konsere çevirdi. Çiçeğim, Ben Ordayım, Bilsem Ki şarkılarını seslendiren Çevik ayrıca, tüm müzik platformlarında 1 numaraya yükselen Ben Ordayım şarkısını ilk kez bir açılışta söylediğini kaydetti. Konserin ardından açılış için pasta kesilirken Çevik, işletme için iyi dileklerde bulundu.

Yaza bomba gibi geliyorum

Yeni şarkısı hakkında iddialı açıklamalarda bulunan Çevik, "Çok güzel bir şarkı yaptım, şarkının ismini sır gibi saklıyorum. Magazinciler dahi bilmiyor. İnanın yaza damgasını vuracak bomba gibi bir şarkıyla geliyorum. Nasıl ki Özlem hanım sıfırdan emek vererek bu güzel açılışı gerçekleştiriyorsa beni de her yaptığım proje heyecanlandırıyor. Sanki çocuğum doğmuş gibi heyecanlanıyorum. Çünkü bir emek var. Bu emeklerimiz karşılık bulunca daha keyifli oluyor" diye konuştu.

Ünlü sanatçının açılışta bulunmasından dolayı teşekkürlerini ileten Emlak Danışmanı Özlem Taşçı Yağdoğan, "Uzun yıllardır gayrimenkul sektöründe bir kadın girişimci olarak faaliyet gösteriyordum. 23 Nisan Mahallesi'ndeki ofisimizin bugün açılışını yapacağım. Mehmet Çevik ve değerli eşi Gizem hanımı burada görmekten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Benim için gurur verici bir açılış oluyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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