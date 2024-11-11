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Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

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'Yasadışı bahse teşvik' iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, mahkemeye sevk edildi. Erbil, mahkemeye sevk edilirken kızı Sezin Erbil'e dönüp "Tutuklandım" dedi. Kızı "Ne" diyerek panik yaparken, görevliler Erbil'in tutuklanmadığını hakimliğe sevk edildiğini söyledi.

İstanbul'da 'yasadışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç ile sunucu Mehmet Ali Erbil, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu sırada Erbil'in söylediği bir söz yakınlarını şoke etti.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesine başlandı.İfade işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ERBİL: TUTUKLANDIM

Polisler eşliğinde hakimliğe götürülen Mehmet Ali Erbil'in "tutuklandım" sözleri üzerine yakınları şaşkına döndü. Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Görevliler ise Erbil'in tutuklanmadığını hakimliğe sevk edildiğini söyleyerek ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarınurullah acar:

Hep yap yap sonra topluma kötü örnek oldum pişmanim ohh ne guzell memleket sonra agla

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Yahuuu Bunlarin ikiside Kumara Harrama Tööövbe Etmemislermiydi??? Artik O Sisman Teyze Bunlarin Yanina Gidip özeel Bir Kullle Wallad Duuesi Etsin

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