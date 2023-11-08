Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi

Son günlerde kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle olaylı şekilde biten ilişkisiyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine giderken korkunç bir kaza geçirdi. Şovmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARABASI HURDAYA DÖNDÜ

Ünlü şovmenin geçirdiği korkunç kazada son model arabası hurdaya döndü. Gece yarısı meydana gelen kazadan sağ kurtulan ve durumu iyi olan Mehmet Ali Erbil, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

40 YAŞ KÜÇÜK AŞKIYLA AYRILDI

Geçtiğimiz yıllarda kaçış sendromu nedeniyle hastanede aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, uzun süredir yer aldığı projelerde ve özel hayatıyla gündemde. Kolpaçino 5 filminde rol alan Erbil, geçtiğimiz aylarda kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşamıştı. Sevgilisine evlilik teklifi eden Erbil, kısa süre sonra ayrılmıştı.