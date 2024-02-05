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Mehmet Ali Erbil Tatilde Aşkı ve Oğluyla Poz Verdi

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Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ve oğlu Ali Sadi ile birlikte tatil yaparken çektirdiği pozlarla dikkat çekti. Erbil, tatilin iyi geçtiğini ve aralarında hiçbir problem olmadığını söyledi.

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklaması sonrası "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

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MEHMET ALİ ERBİL: HİÇBİR PROBLEM YOK

Bu açıklamalar gündemdeyken Erbil kendisinden 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan'ı ve oğlu Ali Sadi'yi de yanına alıp tatile gitti.

Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan, oğlu Ali Sadi ve kardeşi Mustafa Erbil tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil, "Bu sömestr tatilini ailece geçirmek istedik. Tatil hepimize iyi geldi. Gördüğünüz gibi Ali Sadi ile Gülseren arasında hiçbir problem yok" diye konuştu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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