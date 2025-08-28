Mehmet Ali Erbil'in oğlu babasının nikahına gelirken düşme tehlikesi geçirdi! İşte o anlar

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil, babasının 6. nikahından yalnız bırakmadı. Sadi'nin babasının nikahına geldiği anlar görüntülendi.

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile bugün nikâh masasına oturdu. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde dünya evine girdi.

ERBİL'İN OĞLU NİKAHA GELİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Mehmet Ali Erbil'in nikâhına sadece çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil'in katıldığı öğrenildi.

SORULARA YANIT VERMEDİ, AZ DAHA DÜŞÜYORDU

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi ise babasının nikahına geldiği anlarda kameralar kayıttaydı. Ali Sadi Erbil, kapıdaki basın mensuplarının sorusuna "Müsait değilim" diyerek yanıt verirken; düşme tehlikesi yaşadı.

ERBİL'İN 6. EVLİLİĞİ

Mehmet Ali Erbil, 6. kez dünya evine girdi. Mehmet Ali Erbil ile Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, 1980 - 1982 arasında evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İkili, ardından 1985'te yeniden evlendi. Bu evlilikleri ise daha kısa sürerek, 1986'da yollarını ayırdılar.

Mehmet Ali Erbil, 1989 - 1996 arasında ise ile Nergis Kumbasar ile evlilik yaşamış ve Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Ünlü şovmen, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş ile yapmıştı. İkili, 2001 - 2003 yılları arasında evli kaldı. Mehmet Ali Erbil, 2005 - 2011 arasında ise Tuğba Coşkun ile evlilik yaşadı ve Ali Sadi adında bir oğlu dünyaya geldi.