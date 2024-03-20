Üye Girişi
Haberler

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi hırsızlık yapınca şovmen ne dedi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Ali Erbil, önceki günlerde sevgilisi Gülseren Ceylan ile görüntülendi. Erbil, gazetecilerin sorularını da yanıt verdi.

gülserenceylan9

Ünlü şovmen'e kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ın yarıştığı Survivor programında bir eve girip hırsızlık yapmasıyla ilgili düşünceleri soruldu.

"HİÇ BEKLEMEZDİM"

Erbil "Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem, kim ister ki, kendisi çok iyi tahsilatı olan bir isim ama bir yarışma insanı ne hale dönüştürüyor gördüğünüz gibi…

Ben hala inanamıyorum ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum" diyerek cevap vermişti.

Erbil'in açıklamalarından sonra sosyal medya hesabından sık sık kullanan Yasmin Erbil'den yeni bir paylaşım geldi.

Erbil, Poyraz'la çekilmiş pozunu 'Şampiyon' notuyla paylaştı. Paylaşımı kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

şampiyon

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil Erbil Ünlüler Televizyon Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 20 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 20 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 20 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır. 7. bölüm canlı yayın izleme linki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bağcılar'da işkence odasında çocuk istismarı olayı nedir? Metin Şenay tutuklandı mı, ne oldu? DİYARBAKIR ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde? Doğan Hatun/Serra Bucak mı? Mehmet Halis Bilden mi? ADANA ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde? Fatih Mehmet Kocaispir mi? Zeydan Karalar mı? Kocaeli'nde deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu, kaç şiddetinde? Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Bursa'da nerede deprem oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title