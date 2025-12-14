Haberler

Mehmet Ali Erbil'in evliliği ve Tatlıses ailesindeki gerilim Magazin Bahane'de konuşuldu

Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane'de haftanın magazin gündemi masaya yatırıldı. Programda Mehmet Ali Erbil'in evliliği, geçmiş travmaların ilişkilere etkisi ve aldığı kararların sonuçları değerlendirilirken; İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki ilişki ve nafaka tartışmaları da dikkat çeken yorumlarla ele alındı.

Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programının bu haftaki bölümünde, magazin dünyasının son günlerde en çok konuşulan isimleri ve tartışmalı başlıkları masaya yatırıldı. Programda Mehmet Ali Erbil'in evliliği üzerinden geçmiş travmaların bugünkü ilişkilere etkisi değerlendirilirken, İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki ilişki ve nafaka tartışmaları da çarpıcı yorumlarla ele alındı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN EVLİLİĞİ VE GEÇMİŞ TRAVMALARIN GÖLGESİ

Programın ilk bölümünde Mehmet Ali Erbil'in evliliği mercek altına alındı. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Erbil'in aldığı evlilik kararının sürdürülebilir olup olmadığını tartışırken, çocukluk ve anne travmalarının bugün yaşanan ilişki problemlerine etkisine dikkat çekti. Kalaycıoğlu, "68 yaş, çocukluk travmalarını konuşmak için çok geç bir yaş. Bu noktaya kadar geçmişle barışılmış olması gerekir" ifadelerini kullanarak, Erbil'in yaşadığı sürecin psikolojik boyutuna vurgu yaptı. Hakan Solaker ise bu evliliğin, Erbil'in hayatında aldığı en yanlış kararlardan biri olduğunu belirterek, "Bu hata göz göre göre yapıldı, aradan geçen üç buçuk ayda yaşananlar bunu açıkça gösteriyor" dedi.

İBRAHİM TATLISES–AHMET TATLISES İLİŞKİSİ VE NAFAKA TARTIŞMASI

Programın ikinci bölümünde ise İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki ilişki masaya yatırıldı. Gökay Kalaycıoğlu, Tatlıses'in oğluna bakışında kendi geçmişini ve diri kalma çabasını gördüğünü ifade ederken, baba-oğul ilişkisinin kamuoyunda yanlış okunduğunu söyledi. Ayrıca Ahmet Tatlıses'in çalışma koşulları ve kendi ayakları üzerinde durma mücadelesine de dikkat çekildi. Bölümün devamında nafaka tartışmaları ele alındı. Kalaycıoğlu, nafakanın sadece kadınlara özgü bir hak gibi görülmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Nafakayı kadın da erkek de hak edebilir. Erkekler, toplum baskısı nedeniyle bu konuda geri duruyor" sözleriyle çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Dilşad Özcan
Haberler.com / Magazin
