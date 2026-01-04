Haberler

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti

Güncelleme:
Geçtiğimiz ağustosta evlenen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan çifti, yaşanan fikir ayrılıkları ve tartışmalar nedeniyle boşanacakları iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak ikili, son olarak açtıkları canlı yayınında kararlarından vazgeçtiklerini açıklayarak barıştıklarını duyurdu. Sosyal medyada ise çiftin "evliliklerini reklam amacıyla kullandıkları" yönünde tartışmalar yeniden alevlendi.

  • Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanma kararından vazgeçti ve ilişkilerine devam edeceklerini açıkladı.
  • Çift, TikTok üzerinden yaptıkları canlı yayında barıştıklarını duyurdu.
  • Sosyal medyada bazı kullanıcılar, çiftin evliliklerini reklam malzemesi olarak kullandıklarını iddia etti.

Geçtiğimiz ağustos ayında dünyaevine giren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, 15 Aralık Pazartesi günü boşanacaklarına yönelik haberlerle gündeme gelmişti.

YAŞ FARKI VE SIK SIK YAŞANAN TARTIŞMALAR...

Aralarında yapılan evlilik anlaşması nedeniyle tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi talepte bulunamayacağı, ayrıca yaş farkından kaynaklanan uyumsuzluklar ve sık sık yaşanan tartışmaların ilişkiyi çıkmaza sürüklediği öne sürülmüştü.

BOŞANMA KARARINDAN GERİ ADIM ATTILAR

Son olarak TikTok üzerinden canlı yayın açan ünlü çift, ayrılık kararından döndüklerini ve ilişkilerine devam ettiklerini açıkladı. Yayında Ceylan'ın, "Barıştık, evet. Evdeyim, hayatta beni en çok seven insanın Mehmet Ali olduğunu biliyorum. Öyle değil mi?" sözlerine Erbil, "Evet" yanıtını verdi.

BARIŞ MI, REKLAM MI?

Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorum yapılırken bazı kullanıcılar, çiftin "evliliklerini reklam malzemesi olarak kullanıyorlar" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfikret ipek:

bu kadınlar para için evleniyorlar yinede uzun sürmez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

