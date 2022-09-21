Mehmet Ali Erbil... 'HEP ÇOK EŞLİYDİM!'

Hastalığının ardından yeniden toparlanan ve ekranlara çıkmaya başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sunumuyla yayınlanan Yüz Yüze programında özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil, katıldığı televizyon programında özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıllar sonra eşlerini aldatması konusunda bir itiraf yapan Erbil, "Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra aldatırdım.

Bu yedekleme dürtüsü bence" dedi. Aydın da Erbil'in sözleri karşısında ne diyeceğini şaşırmasının ardından "Neden" sorusunu yöneltti.

Hastalığının ardından yeniden toparlanan ve ekranlara çıkmaya başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sunumuyla yayınlanan Yüz Yüze programında özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Evliliklerinde çok hata yaptığını belirten ünlü komedyen, hep çok eşli olduğunu söyledi.

Erbil, "Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra aldatırdım.

Bu yedekleme dürtüsü bence" diyerek şaşkınlık yarattı. "İlk eşime çok aşık oldum, 20'li yaşlardaydım ve iç güveysi gittim" diyen Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"EVLİLİKLERİMDE HATALAR YAPTIM"

"Nişanlıydık, rahmetli babası hakimdi, ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk.

Çok aşıktım, o da benimle bir oyuncak gibi oynardı. Hep çok eşliydim.

Evliliklerimde hatalar yaptım. Keşke yapmasaydım dediğim oldu.

Çok aşıktım bir eşime, gece rüyamda ayrıldığımızı görürdüm, kalkar ağlardım. Sonra öğlen gider aldatırdım.

"BENCE BU YEDEKLEME DÜRTÜSÜ"

Anne baba sevgisi hiç görmedim gibi bir şey. Bu yedekleme dürtüsü bence. Kendi kendime çözdüm bunu.

Sedef'le evliyken son eşime aşık oldum. Ona çok haksızlık ettim. Başıma ne geldiyse onun yüzünden.

Melek yüzünden. Öyle bir karakteri yok. Şimdi evli, o yüzden konuşmak istemiyorum.

Ona çok haksızlık ettim. Son eşimle de aynı şeyler başıma geldi.

Onunla da aldatma yüzünden boşandık."

ERKEK HALİMLE SEYREMEDİM"

Erşan Kuneri dizisini erkek haliyle izleyemediğini söyleyen Erbil, "Bel altı espri farklı küfür farklı.

Tamamen küfürlü, bunun üzerine kurulu bir film. Sırf 10 dakika küfür dolu.

Tamamıyla küfür üzerine kurulu bir film. Kendi erkek halimle seyredemedim. Cem Yılmaz da akıllı bir çocuk.

Belki yeni bir kulvar yeni bir yol bulmak istediler. Belki Amerikan filmlerinden yola çıktılar.

Türk sinemasında böyle bir örneği yok. Ben de eleştirdim bir sanatçı olarak.

Konservatuvar mezunuyum. RTÜK var sonuçta. Özel televizyonlarda reklamlarda bile konuşanlar için özel denetim yapılırdı.

Türkçe ve diksiyon düzgün olacaktı. Benim hiç ekranda küfür ettiğim yoktur, bunu kimse söyleyemez.

Filmlerimde de böyle bir argo yok. Ben kendi çocuğumun da izlemesini istemem" ifadelerini kullandı.

"YAPTIĞIM PROGRAMLARIN ÇOĞUNUN İÇİ BOŞTU"

Erbil konuşmasına şöyle devam etti: "Mesleğimi çok seviyorum, çok severek yapıyorum.

Tanınmışlığın götürüsü de oldu. Hiperaktiftim küçüklüğümden beri.

Hayatım boyunca zararlarını gördüm. Sululuk demeyeyim de onun dibini görmüşlüğüm vardı.

Yaptığım programların çoğunun içi boştu, onları ben kendime uydurdum.

Çarkıfelek de öyle sevildi. Haftanın her günü birinci oluyorduk, o dönemlerde efsaneydi.

Canlı yayın, her an patlamaya hazır bir bomba. Herkesin başına gelebilir, insanlık hali.

Dünyada canlı yayında en çok şov yapan insanlardan biriyim."