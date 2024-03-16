Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü

Kraliyet'ten ayrılarak eşi Prens Harry ile ABD'de yeni bir hayat kuran Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya döndü.

Prens Harry ile nişanlandıktan sonra sosyal medya hesabını kapatan Meghan Markle, Instagram'a geri dönerek yeni "American Riviera Orchard" adını taşıyan yeni markasını tanıttı. Markle'ın Kraliyet'ten ayrılmasına rağmen profiline eklediği "Düşes" unvanı herkesi şaşkına çevirdi. Meghan Markle daha önce sosyal medyayla ilgili yaptığı açıklamada hamile olduğu dönemde yorumlardan dolayı zorbalığa uğradığını söylemişti.Dünyaca ünlü açtığı hesap kısa sürede 452 bin takipçisine sayısına ulaştı.