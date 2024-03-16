Üye Girişi
Haberler

Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Yıllar önce Prens Harry ile nişanlandıktan sonra uğradığı zorbalıklar nedeniyle Instagram hesabını kapatan Meghan Markle geri döndü. Yeni markasının tanıtımını yapan Markle'ın Kraliyet'ten ayrılmasına rağmen profilde "Düşes" unvanını kullanması dikkat çekti.

Kraliyet'ten ayrılarak eşi Prens Harry ile ABD'de yeni bir hayat kuran Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya döndü.

Prens Harry ile nişanlandıktan sonra sosyal medya hesabını kapatan Meghan Markle, Instagram'a geri dönerek yeni "American Riviera Orchard" adını taşıyan yeni markasını tanıttı. Markle'ın Kraliyet'ten ayrılmasına rağmen profiline eklediği "Düşes" unvanı herkesi şaşkına çevirdi. Meghan Markle daha önce sosyal medyayla ilgili yaptığı açıklamada hamile olduğu dönemde yorumlardan dolayı zorbalığa uğradığını söylemişti.Dünyaca ünlü açtığı hesap kısa sürede 452 bin takipçisine sayısına ulaştı.

Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Meghan Markle Prens Harry Instagram Ünlüler Sosyal Medya Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Sefa Çaylar kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Anamur Belediye Başkan adayı Sefa Çaylar kaç yaşında, nereli? Mustafa Tekbaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Tekbaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Sağlam kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Yayladağı Belediye Başkan adayı Ahmet Sağlam kaç yaşında, nereli? Özcan Şirin kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Samandağ Belediye Başkan adayı Özcan Şirin kaç yaşında, nereli? Mehmet Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Reyhanlı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldız kaç yaşında, nereli? Orhan Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Payas Belediye Başkan adayı Orhan Kılıç kaç yaşında, nereli? Fevzi Kurmuş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Kumlu Belediye Başkan adayı Fevzi Kurmuş kaç yaşında, nereli? Şeref Vardi kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Kırıkhan Belediye Başkan adayı Şeref Vardi kaç yaşında, nereli? Aydın Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - İskenderun Belediye Başkan adayı Aydın Kaya kaç yaşında, nereli? Ali Karakaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Hassa Belediye Başkan adayı Ali Karakaya kaç yaşında, nereli? Mithat Bozdağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Erzin Belediye Başkan adayı Mithat Bozdağ kaç yaşında, nereli? Yıldıray Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Dörtyol Belediye Başkan adayı Yıldıray Yıldız kaç yaşında, nereli? Kemal Ateş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Defne Belediye Başkan adayı Kemal Ateş kaç yaşında, nereli? Ahmet Eşkil kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Belen Belediye Başkan adayı Ahmet Eşkil kaç yaşında, nereli? Orhan Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Arsuz Belediye Başkan adayı Orhan Kaya kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title