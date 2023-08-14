Megan Markle stres ile baş etmek için bileğine 4 dolarlık anti-stres diski taktı

Zor günler geçiren Megan Markle bileğine sakinlik sağladığı iddia edilen 4 dolarlık bir anti-stres diski taktı.ağlık diski, rezonans ve frekanslarla sakinlik vadederken, rezonans ve frekanslarla sakinlik sağlarken , Markle'ın bu ilginç yöntemi, zorlu zamanlarda stresle başa çıkmaya çalışmasının bir yansıması olarak dikkat çekti.

Zor dönemler yaşayan Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra stres seviyesini azaltmak için sıra dışı bir çözüm benimsedi. Eski aktris olan 42 yaşındaki Markle, ABD'de eşi Prens Harry ile yeni bir hayat kurarken, stresle başa çıkmanın yeni bir yolunu tercih etti.

Mirror haberine göre, Sussex Düşesi Markle, Hollywood ünlülerinin de sıkça tercih ettiği bir sağlık diski kullanmaya başladı. Bu ilaçsız tedavi, yılda 34 bin TL'ye mal olan ve gaba nörotransmiterlerini artırarak stres hormonlarını azaltma ve uyku kalitesini artırma gibi vaatlerde bulunuyor.

Eski "Suits" yıldızı, eşi Sussex Dükü Harry ve çocukları Archie ve Lilibet ile yaşadığı Montecito'daki evinin yakınında, bir koruma eşliğinde yürürken bu diski takmış şekilde görüldü. Meghan Markle'ın stresten kaçınmak için yeni yaklaşımlar denemesi, son aylarda çiftin karşılaştığı zorlu sınavlara dayanmasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.