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Medine'ye giden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Mescid-i Nebevi'de dua etti

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Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Medine'ye gitti. Mescid-i Nebevi'ye giden ünlü çift İsrail-Flistin savaşında hayatını kaybeden masumlar ve ülke için dua etti. Ünlü çift manevi atmosferi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

2014 yılında niklah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, Medine'den paylaşım yaptı. Mescid-i Nebevi'ye ziyerette bulunan ünlü çift o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MEDİNE'YE GİTTİLER

Arabistan'a giden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, Medine'yi de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Ünlü çift, Mescid-i Nebevi'yeye de giderek o anları takipçileriyle paylaştı.

MESCİD-İ NEBEVİ'DE DUA ETTİLER

Mescid-i Nebevi'de dua eden Neslişah Alkoçlar, "Savaşta hayatını kaybedenlere, ülkeme, askerlerimize, dostlarıma, aileme" notunu paylaştı. Ünlü çiftin bu karelerine beğeni topladı.

Medine'ye giden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Mescid-i Nebevi'de dua etti

Medine'ye giden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Mescid-i Nebevi'de dua etti

Medine'ye giden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Mescid-i Nebevi'de dua etti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Engin Altan Düzyatan Neslişah Alkoçlar Magazin Haberler

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