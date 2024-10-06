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Kızını kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den taziye için arayanlara sert tepki

Kızını kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den taziye için arayanlara sert tepki
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Geçtiğimiz günlerde kızı Eda Alanson'u kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, taziye için arayan kişilere sert tepki gösterdi.

Geçtiğimiz gün kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, taziye içip arayıp ağlayanlara sert bir uyarı dabulundu. Ani hastalığı sebebiyle Ankara'daki Güven Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi gören Eda Alanson, 50 yaşında vefat etti. Geçtiğimiz saatlerde kızına sosyal medya hesabından son kez veda eden Mazhar Alanson, cenaze detaylarını açıkladı ve "Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın" açıklamasında bulundu.

Kızını kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den taziye için arayanlara sert tepki

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Alanson'dan birkaç saat sonra bir açıklama da eşi Biricik Suden'den geldi. Taziye için arayanlara önce teşekkür eden Biricik Suden, taziyeye diye arayıp Mazhar Alanson'dan çok ağlayanlara uyarı geçti.

Kızını kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den taziye için arayanlara sert tepki

Kızını kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den taziye için arayanlara sert tepki

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Magazin

Mazhar Alanson Biricik Suden Sosyal Medya 3-sayfa Magazin Yaşam Medya

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

gerçek veya değil bunu senmi ölçüp analiz edeceksin adam nezaket gösterip aramış alay hakaret etmemiş saygısızlık göstermemiş ...aynı şeyi senin için söylemek çok zor

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Gökberk Göktürk:

bu kadın da bi tuhaf. Özkan Uğur vefat ettiğinde de spor salonuna gitmişti. neymiş acısını böyle dindiriyormus. insanlar da arayıp acısını böyle dindiriyor belki sen ne karisiyorsun ki herkese.

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