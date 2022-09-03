MasterChef Türkiye'ye konuk olan CHP'li Tunç Soyer, programa bisikletle gitti

TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef, yeni bölüm çekimlerini İzmir'de gerçekleştirdi. Kent Ormanı'nda kurulan platformda programın çekimleri yapılırken programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuk oldu.

BİSİKLETİYLE GELDİ

Tunç Soyer'in yarışmanın çekildiği alana bisikletiyle geldiği görüldü. Öte yandan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de jüri olarak programda yer aldı.

KIRMIZI TAKIM KAZANDI

Haftanın son takım mücadelesi İzmir'de dış oyun şeklinde gerçekleşti. İki takım da; heybe çorbası, Ege otları tabağı, koruklu bamya, enginarlı levrek, samsades tatlısı ve koruk suyu yaptılar. Oyunun kazananı ise başa baş mücadele ardından kırmızı takım oldu.

Mavi takım üyeleri ise bireysel dokunulmazlık yarışında palamut balığı ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Son üçe ise Metin, Melih ve Büşra çıktı. dokunulmazlığı da Melih aldı.