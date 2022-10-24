MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Atike oldu

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Metin, Atike, Tayfun, Gamze, Fatma Nur ve Tolga arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim ise Atike oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Atike, şeflere tek tek teşekkür etti.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Hafta boyunca mücadele eden kırmızı ve mavi takımdan Metin, Atike, Tayfun, Gamze, Fatma Nur ve Tolga elemeye kaldı.

ELEMEDEN KURTULDULAR

MasterChef Türkiye'de eleme potasına kalan yarışmacılar, ilk etapta fesleğen ve reyhan kullanarak yaratıcı ve lezzetli tabaklar yaptı. Sürenin sonunda ise Metin, Gamze ve Tolga lezzetli yemekleri sayesinde eleme potasından kurtuldu.

ATİKE HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Son üçe kalan Fatma Nur, Atike ve Tayfun ise 45 dakikada Danilo Zanna'nın imza yemeği olarak raviolone tarifini yapmaya çalıştı. Zorlu geçen eleme etabından ilk çıkan ise Tayfun oldu. Son ikiye kalan Fatma Nur ve Atike'den MasterChef Türkiye hayallerine veda eden isim Atike oldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gözyaşlarına hakim olamayan Atike, veda konuşmasında "Sizi seviyorum. Eleştirinizi, nasihatlarınızı hepsini cebime koyuyorum. Psikolojik olarak çok zor bir yer. Sizin dışınızda teşekkür etmek istediğim bir aile daha var" diyerek MasterChef Türkiye'nin set ekibindeki isimleri sıraladı. Konuşurken zor anlar yaşayan yarışmacı, Mehmet Yalçınkaya'nın "Kızın seninle gurur duyabilir, biz buna şahidiz" sözü üzerine şeflere tek tek sarıldı.