MasterChef'ten Mehmet Yalçınkaya'nın jüriden ayrılacağı ve yerine Arda Türkmen'in geleceği iddialarına yalanlama - Haberler

Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayıma geçildi. Survivor'ın yayınlandığı Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi.

MEHMET ŞEF YENİ SEZONDA YOK İDDİASI

Üç sezondur MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Mehmet Yalçınkaya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef Türkiye'de olmayacağı öne sürüldü.

YERİNE ARDA TÜRKMEN GELECEK

Acun Medya'nın; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen gibi isimlerle görüştüğü ve Arda Türkmen ile anlaştığı iddia edildi.

Arda Türkmen

YAPIMCILAR İDDİALARI YALANLADI

MasterChef Türkiye yapımcıları, söz konusu iddialarla ilgili olarak, "Kadroda değişiklik yok...Aynı ekip devam ediyor" dedi.

Snob Magazin / Magazin