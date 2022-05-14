MasterChef'ten Mehmet Yalçınkaya'nın jüriden ayrılacağı ve yerine Arda Türkmen'in geleceği iddialarına yalanlama - Haberler

MasterChef'ten Mehmet Yalçınkaya'nın jüriden ayrılacağı ve yerine Arda Türkmen'in geleceği iddialarına yalanlama
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MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda Mehmet Yalçınkaya'nın jüride yer almayacağı ve yerine geçecek isim için ise Arda Türkmen ile anlaşıldığı haberlerine yapımcılardan yalanlama geldi. Yapılan açıklamada "Kadroda değişiklik yok...Aynı ekip devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Ekranların sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayıma geçildi. Survivor'ın yayınlandığı Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi.
Üç sezondur MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Mehmet Yalçınkaya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yalçınkaya'nın yeni sezonda MasterChef Türkiye'de olmayacağı öne sürüldü.
Acun Medya'nın; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen gibi isimlerle görüştüğü ve Arda Türkmen ile anlaştığı iddia edildi.
MasterChef Türkiye yapımcıları, söz konusu iddialarla ilgili olarak, "Kadroda değişiklik yok...Aynı ekip devam ediyor" dedi.
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